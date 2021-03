Calcio, Pro Savona. C'è l'ufficialità, avanti con Cristian Cattardico anche nella stagione 2021-2022

“Abbiamo ritenuto che nel breve lasso di stagione in cui ha lavorato,il mister abbia dimostrato le caratteristiche necessarie per portare il Savona verso palcoscenici più consoni alla sua storia e al suo blasone - afferma il vice-presidente Marinelli- per cui ci è sembrato scontato continuare con lui. Abbiamo grande fiducia nel mister e,soprattutto,nel fatto che abbia dimostrato di saper lavorare nonostante non abbia sempre avuto il giusto supporto tecnico dalla società nel primo scorcio di stagione".