America's Cup: New Zealand piazza il break, Luna Rossa ora è sotto 5-3. La strada è in salita

Il break è arrivato e purtroppo per tutti i tifosi italiani a metterlo a segno è stato New Zaland.

I padroni di casa, questa notte, si sono infatti portati sul 5-3 nella finale di Coppa America, sviluppando tutto il proprio potenziale tecnico nel corso di entrambe le regate, tanto da assestare il primo sorpasso in acqua, nonostante la partenza vinta da Luna Rossa.

Dopo una prima bolina e una poppa in controllo, all'inizio del terzo leg gli italiani hanno voluto mantenere la sinistra del campo di regata, permettendo alla barca di Peter Burling di allungarsi a destra, complice un salto di vento, per poi presentarsi all'incrocio mure a dritta e schiacciare Luna Rossa verso il confine del campo di regata.

Chiuso il sorpasso, come già visto nelle giornate precedenti, i kiwi hanno sviluppato la loro velocità, probabilmente grazie anche a una grandezza del fiocco scelto più efficace, chiudendo con 58 secondi di vantaggio.

La seconda regata è stata davvero per deboli di cuore. Luna Rossa chiude nuovamente davanti la prima bolina. Te Rehutai accorcia nel corso della poppa, ma nell'attacco cade dai foil accumulando addirittura 2 chilometri di ritardo a causa di un buco di vento. Sembra fatta per Luna Rossa, ma Eolo tradisce gli italiani, anch'essi costretti a dislocale in chiusura della seconda bolina.

La barca italiana si trasforma in una sorta di rilevamento del vento per gli avversari, estremamente attenta a mantenere il volo fino al sorpasso definitivo.

Stanotte alle 4 altre due regate. Luna Rossa dovrà tentare di risalire subito la china, in caso di doppio successo degli All Blacks la coppa rimarrà infatti in Nuova Zelanda.