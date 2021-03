Alle 4:00 Luna Rossa farà di tutto per tentare di rientrare in corsa e chiudere il gap che separa la barca italiana da New Zealand.

La conferma arriva anche da Pietro Sibello, randista alassino del consorzio italiano. Nonostante il 5-3 per i kiwi e la doppia sconfitta di ieri notte, l'umore resta alto nell'equipaggio guidato dallo skipper Max Sirena: