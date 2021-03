Calcio, Eccellenza. Altra giornaa thrilling. Potrebbero essere appena 14 le squadre al via. Ipotesi girone unico?

E' un crescendo sempre più paradossale quello che sta vivendo il calcio dilettantistico ligure.

Quando la strada sembrava spianata verso la ripresa del campionato di Eccellenza, sono stati due i segnali sconfortanti arrivati nell'arco di poche ore.

Il primo è la lettera con cui la Federazione ha sollecitato la LND a comunicare entro 48 ore i format, sottolineando la necessità di un numero minimo di squadre affinchè i gironi rispecchino i parametri minimi per assegnare al campionato l'ambito interesse nazionale.

Il secondo è arrivato nella serata di ieri, complice l'ampio numero di squadre che hanno deciso di non scendere in campo.

Salvo smentite dell'ultim'ora dovrebbero essere 3 nel girone A (Alassio FC, Taggia e Ospedaletti) e 4 nel girone B (Canaletto, Molassana, Busalla e Cadimare), con 8 squadre inserite nel gruppo A e 6 nel girone B. Il tutto in attesa della scelta del Finale.

Di fatto (con il format attuale) nel gruppo B tutte le formazioni partecipanti sarebbero già alla seconda fase, mentre nel gruppo A appena due squadre rimarrebbero escluse.

C'è un fattore in più da considerare: il numero esiguo di squadre per ogni girone. il presidente Gravina, pur non specificandolo, ha sottolineato come il Coni richieda un un numero di formazioni minimo in ogni raggruppamento, il che potrebbe teoricamente costringere il Comitato Regionale Ligure al varo di un girone unico con partite di sole andata.

Per le squadre che non ambiscono alla promozione si raddoppierebbero le partite e i relativi costi (13 incontri), con il campionato che di fatto coinvolgerebbe a livello geografico l'intera regione.

Ecco perchè non è da escludere che domani il format venga ulteriormente rivisto.

Una beffa per il Comitato Ligure che contava di avere la quasi totalità delle società presenti in campo.

L'azzardo è stato chiudere le domande di partecipazione a sole 24 ore dall'invio in Federazione dei format, arrivando così' a ridosso del tempo limite per ufficializzare le modalità di rientro in campo.