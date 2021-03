America's Cup: New Zealand a un passo dal trionfo, una grande Luna Rossa ora è sotto 6-3

Stanotte si è potuta svolgere una sola regata, vinta dai padroni di casa, ma condotta in maniera impeccabile dal team Prada Pirelli. Gli italiani, hanno tenuto testa fino all'ultima bolina , ma un improvviso salto di vento a destra ha fatto si che New Zealand si potesse allungare, approcciando la boa con circa 200 metri di vantaggio, gestito e ampliato fino al cancello finale.

L'ultima regata odierna è sfumata a tre minuti dalla partenza, a causa del vento troppo instabile, per intensità e direzione, tanto da spingere il Comitato Organizzatore a chiudere la giornata.

Ancora una notte bianca quindi, con l'imperativo per Luna Rossa di aggiudicarsi entrambe le regate, in caso contrario New Zealand alzerà per al cielo per la quarta volta la brocca d'argento.