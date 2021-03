Calcio, Eccellenza. Oggi il Comitato Regionale invierà il format. Atteso l'ok della Figc, poi il via libera agli allenamenti

Si dovrebbe conoscere entro le prossime ore i nomi e il numero delle squadre che hanno confermato la presenza per la ripresa del campionato di Eccellenza.

Indiscrezioni alla mano, salvo sorprese, saranno 14 le società al via.

Il presidente Giulio Ivaldi ha confermato la formula a doppio girone, il che porterebbe ogni raggruppamento ad avere sette club.

Il girone A perderà quindi un team tra Sestrese, Genova Calcio e Campomorone, trasferito nel girone B, con la conferma dei sodalizi savonesi, tranne l'Alassio FC.

Il numero delle squadre che accederanno alla seconda fase potrebbe essere quindi ridotto (nel format precedente erano 6 le squadre a qualificarsi), per garantire maggior competitività già dalle prime partite.

Per avere il quadro chiaro, con la data di partenza del torneo, bisognerà attendere il via libera della Figc, solo da quel momento infatti le squadre potranno tornare ad allenarsi in maniera collettiva, nel rispetto dei protocolli già varati per la Serie D.