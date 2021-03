Calcio, Serie D. Alle 15:00 l'ultimo recupero, il Vado tifa Folgore Caratese per non far scappare il Borgosesia

Si chiuderà finalmente oggi pomeriggio il lunghissimo programma di recuperi che ha coinvolto il Girone A del campionato di Serie D.

La pandemia ha infatti costretto tante società a veder rinviato un ampio numero dei proprio incontri, ma per il lungo rush finale tutti i team ripartiranno da un numero di partite giocate equivalente.

il match in programma alle ore 15:00 sarà importantissimo per la zona bassa della graduatoria, dato che il Borgosesia, proprio domenica, è riuscito a scavalcare il Vado in classifica. Un ulteriore successo potrebbe allungare in maniera pericolosa la distanze, sia per i rossoblu di Tarabotto che per il fanalino di cosa Fossano.

Il match sarà diretto da Saverio Esposito di Ercolano, coadiuvato da Antonio Caputo di Benevento e Sergio Balbo di Caserta. Livescore su Svsport.it.