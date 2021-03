Calcio, Vado. Con Sbarbati nuove dinamiche in attacco, si ferma però Saccà

Dopo il turno di stop per permettere una rapida accelerata sui recuperi, il Vado sarà chiamato domenica a tornare in campo per il difficile turno in terno contro il Bra.

Una sfida sulla carta non agevole, dato che i giallorossi cuneesi sono la terza forza del campionato, alle spalle del Gozzano e della Castellanzese, ma che impone ai rossoblu un risultato importante dopo il sorpasso del Borgosesia (in attesa del match di oggi pomeriggio con la Folgore Caratese).

Piccoli segnali di ripresa la squadra di Luca Tarabotto li ha però palesati contro Saluzzo e Derthona: nel computo totale, tra il rigore fallito di Vignali e la volontà dimostrata a Tortona, tre punti in più nel carniere avrebbero potuto tranquillamente esserci.

Proprio al "Coppi" si è percepito il contributo potenziale del nuovo centravanti Lorenzo Barbati, capace con la sua struttura di creare dinamiche diverse nella proposta offensiva vadese. Il minutaggio nelle gambe è stato a dir poco limitato (dopo la mezz'ora di gioco il calo è stato evidente), ma in queste due settimane di pausa l'autonomia sarà sicuramente migliorata.

Chi avrebbe potuto integrarsi al meglio proprio con Sbarbati è Matteo Saccà, fermato però da un brutto infortunio muscolare. In attesa di accertamenti, si profila almeno un mese di stop per il generoso esterno offensivo.

Rimanendo in attacco si attendono anche novità su Bernasconi, afflitto da problematiche alla schiena e sulla permanenza di Pedalino.