Milano - Sanremo: per la prima volta la Rai trasmetterà integralmente in diretta la Classicissima

A partire dalle 9.15 le telecamere della Rai trasmetteranno live l'evento sul canale RaiSport, sin dal ritrovo di Piazza Castello a Milano. Una scelta storica quella della tv di Stato, dedicata agli appassionati di ciclismo che non potranno seguire la corsa sulle strade a causa delle restrizioni anti-covid. Una bella vetrina però anche per le località che ospiteranno il passaggio dei ciclisti.

L'edizione 2021 della Milano-Sanremo, prevista per sabato 20 marzo, è destinata a essere ricordata a lungo. Per la prima volta in assoluto, infatti, lo svolgimento della Classicissima di Primavera sarà interamento coperto dalla diretta tv.

Alle ore 14.00 la diretta si sposterà poi su Rai 2 con la trasmissione degli ultimi km fino all’arrivo in via Roma a Sanremo. Una decisione, quella della Rai, che molto probabilmente avrà un seguito anche in occasione del Giro di Lombardia (altra corsa organizzata da RCS) in programma sabato 9 ottobre 2021.