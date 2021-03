Vela, Genoa Winter Contest: anche Filippo Rogantin del Varazze CN sul podio

Con l'ultima ventosa giornata di si è concluso l’IGWC 2021, la prima regata della stagione dello YCI con gli ultimi 3 weekend dedicati a 420/470, Optimist e Laser.

Nonostante il momento difficile, centinaia di atleti sono scesi in mare per queste regate e regalando un magnifico spettacolo alla città di Genova che non ha fatto mancare un' accoglienza particolarmente ventosa. Per la flotta Laser, infatti, solo ieri si è riusciti a regatare mentre oggi - a causa delle raffiche superiori ai 30 nodi - non è stato nemmeno possibile far uscire in acqua gli atleti. S

i chiude così l’ultimo atto con il tabellone che si ferma sui risultati delle due prove di ieri (la prima con 25 nodi, la seconda con 10/12).

Tra gli ILCA 6 (Radial) podio biancorosso con Nicolò Elena (1,1), Giacomo Ivaldi (2,3) e Valentina Balbi (4,2) mentre negli ILCA 4 (4.7), prima posizione per Dario Burlando – YC Italiano (1,1), Filippo Rogantin – Varazze CN (3,2) ed Edoardo Guerriero - CN Ilva (2,6). L’arrivederci in mare è per la Genoa Sailing Week dal 25 al 27 marzo per le imbarcazioni più grandi.