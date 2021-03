Calcio, la Figc accoglie la proposta del format ligure, si attendono a breve novità sull'interesse nazionale

Un ulteriore passo avanti è stato compiuto: la proposta del format proposto dal Comitato Regionale Ligure è stata accettata, con la conseguente promozione in Serie D per la squadra vincitrice.

Ora la Federazione invierà il proprio ok al Coni, insieme al resto della documentazione e alle modifiche regolamentari, per avere il definitivo via libera sull'interesse nazionale del campionato di Ecellenza.

Il passo finale, con il semaforo verde da parte del Comitato Olimpico, non dovrebbe quindi tardare particolarmente.