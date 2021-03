Calcio. Tavecchio sbotta sull'attesa per l'interesse nazionale: "Non ci sono più scuse per arginare le proteste delle Società"

Le squadre che hanno deciso di proseguire sono ormai pronte, i format sono stati varati, ma fino ad ora la tanto attesa attribuzione ad interesse nazionale del campionato di Eccellenza non è ancora arrivata.

I rumor davano la cosa per fatta già ad inizio settimana, invece l'attesa si sta prolungando più del previsto.

A confermarlo è stata anche la lettera inviata da Carlo Tavecchio, presidente del Comitato Regionale Lombardia, ai pari ruolo della Figc e della Lega Nazionale Dilettanti, Gabriele Gravina e Cosimo Sibilia:

"Nonostante tutti gli sforzi e le iniziative di queste settimane ad oggi non sono in grado di prevedere la possibilità di iniziare gli allenamenti per i campionati di Eccellenza benché siano stati resi noti i gironi e i calendari.

Il sottoscritto non ha più scuse nè motivazioni per arginare le proteste delle Società che con grandi sacrifici hanno aderito alla ripartenza.

Chiedo cortesemente di farmi avere precise indicazioni al riguardo.

Cordiali saluti

Carlo Tavecchio"

Presidente C.R.L. – L.N.D.