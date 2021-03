Calcio, Vadese. Saltarelli già scalpita: "Idee chiare per la prossima stagione. Cairese corretta nel richiederci Macagno"

In casa Vadese un pizzico di rammarico permane dopo il grande avvio di campionato, ma, come sottolinea mister Tony Saltarelli , l'attenzione alla situazione sanitaria ha giustamente avuto la priorità.

Programmi per la ripartenza? Da un mese ci stiamo muovendo insieme al presidente Brunasso, ma sostanzialmente non siamo quasi mai stati fermi. Contiamo di avere presto novità importanti sia per la prima squadra che per la società a stretto giro di posta, tanto che auspichiamo di ufficializzare la rosa che disputerà la prossima stagione ben prima dell'apertura delle liste di trasferimento. La nostra intenzione è di confermare buona parte dell'organico".

"Siamo molto contenti per Manuele ed orgogliosi che possa disputare un campionato importante come l'Eccellenza. Abbiamo aspettato fino a quando eravamo certi di non poter ripartire, dando poi l'ok per il passaggio alla Cairese. Ci tengo a ringraziare il club gialloblu e il direttore sportivo Matteo Giribone per la grande correttezza che hanno dimostrato, auguriamo a loro e a Macagno il meglio per la ripresa.