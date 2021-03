Ginnastica acrobatica: le ingaune della Polisportiva Agi a podio in ogni categoria (FOTO)

La prima prova del circuito Gold del campionato Nazionale ginnastica acrobatica organizzato dalla FGI si è svolto a Milano il week end scorso. Numerose le combinazioni delle squadre iscritte provenienti da tutta Italia. Nel pieno del rispetto di tutte le regole anti Covid-19 le ragazze della Polisportiva Agi di Albenga, allenate da Annamaria Triccomi e Eva Verus hanno conquistato il podio nelle categorie disputate, tornando a casa vittoriose la prima delle tre prove necessarie per la qualificazione alle finali nazionali che si svolgeranno a Firenze il 29 e 30 maggio. La prossima prova sarà invece presso il Palamarco di Albenga il 17 e 18 aprile. Malgrado la gara si sia dovuta svolgere a porte chiuse per via delle restrizioni, società, atleti, genitori e pubblico hanno potuto seguire l'intera competizione in streaming sul sito Acroitalia.it.

Al 1' posto nella categoria L3 Allive Matilde Gallan e Ginevra Musa con il duo.

nella categoria open L3 il duo Alice Guidotti , Emma Meshau conquista l'oro, Denise Olmi e Greta Shllegaj 2' classificate (parimerito con la combinazione del Vignate e da regolamento per età slittano al 3 posto), 3' classificate Emi Schezzi e Margherita Caracciolo . Bene anche il trio composto da Denise Olmi , Alice Guidotti e Nicole Bellotti . La società, le allenatrici e le atlete soddisfatti dei risultati sono già al lavoro per preparare al meglio la prossima sfida.