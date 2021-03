Milano - Sanremo. Il punto di Ivo Bensa: "Avevo pronosticato Ewans, ancora pochi metri e avrebbe superato Stuyven"

"Se ho visto la Milano - Sanremo? Dall'inizo alla fine!" Voce squillante ed entusiasmo sempre ai massimi per Ivo Bensa , ex presidente Coni di Imperia, Stella d'oro e Commissario della Federazione Ciclismo Italiana dal 1970 al 1993.

Il suo punto al termine della Milano - Sanremo non poteva mancare, con un pronostico che per pochi metri non era pronto a realizzarsi.