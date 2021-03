Calcio. Vado, scatta l'ultimo terzo di campionato con i playout nel mirino: alle 14.30 c'è la sfida casalinga contro il Bra

Con la salvezza diretta che appare ormai soltanto più una speranza, in casa Vado è giunto il momento di ragionare partita dopo partita: ben quattordici le sfide che attendono ancora i rossoblu, chiamati ad un radicale cambio di passo per ottenere quei punti necessari quantomeno a garantirsi il diritto di rientrare in zona playout.

Un obiettivo alla portata della truppa di Tarabotto, Iovine e Francomacaro, nonostante i pesanti infortuni registrati negli ultimi giorni: Saccà e Gulli, due pedine fondamentali all'interno dello scacchiere vadese, dovranno infatti restare lontano dal rettangolo verde per un periodo piuttosto lungo, costringendo lo staff tecnico a ridisegnare nuovamente l'undici titolare da mandare in campo questo pomeriggio contro il Bra, terza forza del girone A di Serie D attesa tra poche ore sul terreno del "Chittolina".

La difesa a quattro resta l'opzione più probabile, con i giovani Lipani e Casazza ai lati di Tissone e Strumbo. Mediana a tre guidata da Taddei, mentre in avanti non è da escludere l'ipotesi Vignali trequartista alle spalle di Sbarbati e D'Antoni, con Boiga e Barbetta inizialmente in panchina.

Fischio d'inizio alle 14.30, webcronaca diretta su Svsport.it.