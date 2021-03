Ginnastica: L'Atleticamente si veste d' argento al campionato di Serie D

Domenica 14 marzo al Palazzetto di Quiliano si è svolta la prima prova del Campionato di Serie D, organizzata dalla polisportiva Quiliano, che nel pieno rispetto delle normative vigenti, ha permesso lo svolgersi della stessa.

Campanaro, Denegri, De Martin, Morelli Murray, Patriarca. Questa la rosa che l'Atleticamente schiera in pedana nel livello LC per affrontare la Prima Prova del Campionato per la tipologia a squadre, in cui è necessario intrecciare passi di danza, difficoltà corporee e coordinazione di attrezzo, muovendosi all'unisono con le compagne. Una squadra già collaudata che nel Dicembre 2020, in occasione dei Nazioni di Ginnastica in festa a Rimini, si è laureata vice campionessa nazionale nel livello LB.

9 le rappresentative del ponente ligure che han preso parte alla competizione e che hanno presentato 3 esercizi ciascuno: collettivo a corpo libero, coppia cerchi e successione palla nastro, la somma delle quali costituisce il punteggio finale, e quindi la classifica. La rappresentativa andorese chiude con un punteggio totale di 32,000 conquistando la medaglia d'argento.

Il prossimo appuntamento di Campionato si svolgerà il 28 marzo presso il palazzetto dello sport di Albenga, organizzata dalla società Ginnastica Ligure