Torna l’Asta di Stelle nello Sport con Pandev, Ramirez e le gemelle D’Amato

L’esperienza rossoblucerchiata e due gemelle campionesse della Ginnastica al servizio della Gigi Ghirotti onlus. Ecco, in sintesi, la terza sessione dell’Asta di Stelle nello Sport, realizzata sulla piattaforma di CharityStars.

Sino alle 18 di giovedì 25 marzo, sarà infatti possibile aggiudicarsi le maglie ufficiali autografate di Goran Pandev (Genoa) e Gaston Ramirez (Sampdoria), il body ufficiale autografato delle ginnaste genovesi Alice e Asia D’Amato.

E’ al Genoa dal febbraio 2015, Pandev, ed è uomo di estrema affidabilità nei momenti più delicati. Il gol non ha età per l’attaccante macedone, 38 anni il prossimo 27 luglio: la salvezza nell’estate 2020 passa dai suoi piedi, le reti segnate quest’anno contro Crotone, Napoli (doppietta) e Udinese sono l’ennesima conferma del suo valore. “Con lui pensiamo di fare bene fino a fine stagione e poi, se decide di smettere, lo meno”. Parole del tecnico Davide Ballardini.

E’ alla Sampdoria dall’estate 2017, Ramirez, ed è sempre pronto a dare il suo contributo quando è chiamato in causa. Nella passata stagione, in particolare, la sua doppietta di rigore nella delicatissima trasferta di Lecce dell’1 luglio ha un valore eccezionale. Uomo gol ma anche uomo assist, come dimostrato anche nella partita interna contro il Cagliari a beneficio di Bereszynski.

Attenzione poi alle gemelle D’Amato. Alice ed Asia sono cresciute nell’Andrea Doria, hanno poi militato nella Brixia Brescia e sono oggi arruolate dalle Fiamme Oro con cui hanno conquistato la medaglia di bronzo nell’ultimo Mondiale Assoluto di Stoccarda: un risultato che, abbinato alla conquista del pass per le Olimpiadi di Tokyo che, nella specialità “all around”, la Nazionale di Ginnastica inseguiva da ben 69 anni, le ha portate a ricevere il premio “Sportivo Ligure dell’Anno” dalle mani dall’assessore regionale allo sport Simona Ferro. Tra gli exploit della carriera dalle gemelle D’Amato, da segnalare per Asia le 5 medaglie (tre argenti e due bronzi) vinte a Gyor nel 2017 in occasione dei Giochi Olimpici della Gioventù Europea e per Alice il bronzo agli Europei 2019 nelle parallele asimmetriche, prima italiana a salire sul podio in questa specialità.

L’Asta di Stelle nello Sport, su CharityStars, si avvale della preziosa collaborazione di Genoa e Sampdoria ed è patrocinata Regione Liguria e Comune di Genova, sotto l’egida di Coni, Cip e Ussi.

I cimeli sono all’asta all’indirizzo www.charitystars.com/stellenellosport