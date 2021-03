Le parate di Luppi e la lunga serie di occasioni mancate non hanno permesso al Bra di espugnare il "Chittolina" di Vado Ligure.

Mister Fabrizio Daidola non si accontenta della buona prestazione, anzi: per il tecnico giallorosso bisogna cambiare atteggiamento per poter puntare alla vittoria del campionato: