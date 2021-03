Calcio, Camporosso. Fari a led e manto in sentito, il nuovo impianto rossoblu inizia da oggi a prendere forma

Uno degli ultimi campi in terra all'interno del comprensorio ponentino è pronto a subire la propria metamorfosi.

Oggi infatti sono partiti i lavori allo stadio di Camporosso, dove presto sorgerà la nuova illuminazione a led, ma anche per il nuovo manto in sintetico non bisognerà attendere ancora molto, come conferma lo stesso club ponentino:

"Il giorno tanto atteso e’ arrivato

Sono ufficialmente partiti i lavori, iniziati con lo smantellamento della vecchia illuminazione e l’installazione dei nuovi plinti che ospiteranno i nuovi pali della luce a Led.

Sono state già tracciate le vie per la nuova linea elettrica che percorrerà tutto il campo.

La gara di appalto per l’installazione del nuovo manto erboso in sintetico di nuova generazione e’ stata assegnata e non appena terminata questa prima fase, la ditta comincerà a lavorare sul campo.

Si prevedono di finire i lavori entro Giugno 2021.