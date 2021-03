Calcio, Vado. Il ginocchio di Gulli preoccupa, Saccà fuori ancora tre settimane

Il pareggio raccolto ieri pomeriggio contro il Bra ha confermato la volontà del Vado di non lasciare nulla di intentato nella ricorsa alla salvezza.

Un match, quello contro il Bra di assoluta attenzione e sofferenza, ma che con qualche freccia in più nella faretra in fase ripartenza avrebbe potuto dimostrarsi più aperto.

Il pensiero è corso subito ad Andrea Gulli e Matteo Saccà, bloccati in infermeria.

Per l'esterno offensivo bisognerà attendere ancora tre settimane prima del rientro in campo, mentre a stretto giro di posta dovrebbe arrivare l'esito definitivo degli esami del centrocampista. L'auspicio è di allontanare lo spettro di una lesione del legamento, a favore di una rottura meniscale che, comunque, dovrebbe tenerlo fuori almeno per una quarantina di giorni.