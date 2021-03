Sincro. La Rari Nantes Savona rimane ai vertici nazionali, primo posto tra i club civili

La Carige Rari Nantes Savona Sincro sì è confermata al primo posto nella classifica delle società civili al Campionato Italiano Assoluto Invernale che si è concluso questo pomeriggio nella piscina comunale di Riccione.

Sono stati oltre trecento gli atleti impegnati nei campionati tricolori con 41 esercizi del Solo, 34 del Duo, 31 della Squadra e ben11 nel Duo Misto.

“Sono veramente molto soddisfatta. Nonostante in questo campionato non abbiamo potutog areggiare con le nostre atlete migliori - ha spiegato la dirigente responsabile del Settore Nuoto Sincronizzato della Carige R.N. Savona, Matilde Berio Berruti - Linda Cerruti, Costanza Ferro, Costanza Di Camillo, Domiziana Cavanna e Federica Sala impegnate nella preparazione per le qualificazioni olimpiche, la nostre giovani atlete si sono comportate benissimo.

Questa è la conferma che la scuola savonese di nuoto sincronizzato è sicuramente un'eccellenza”.

Questi i risultati ottenuti dalle sincronette biancorosse:

Finale del Solo:

1. Giorgio Minisini (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto) 89.13332.

Marta Murru (Marina Militare / Carige R.N. Savona) 84.80003.

Susanna Pedotti (Busto Nuoto) 84.1667

Finale del Duo:

1. Francesca Zunino (Fiamme Oro / Carige R.N. Savona) – Isotta Sportelli(Fiamme Oro / Aurelia Nuoto) 87.43332.

Marta Murru – Carmen Rocchino (Marina Militare / Carige R.N. Savona) 85.23333.

Jasmine Verbena – Jasmine Zonzini (Sport Village) 84.7667

Finale del Duo Misto:

1. Giorgio Minisini – Lucrezia Ruggiero (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto) 89.66672.

Sofia Mastroianni – Nicolò Ogliari (Carige R.N. Savona) 80.93333.

Chiara Seregno – Massimo Tapparelli (Sincro Seregno) 74.3000

Finale degli Obbligatori:

1. Jasmine Verbena (Sport Village) 81.11022. Francesca Zunino (Fiamme Oro / Carige R.N. Savona) 79.36643.

Marta Murru (Marina Militare / Carige R.N. Savona) 79.12408.

Vittoria Meucci (Carige R.N. Savona) 77.5978

Finale della Squadra:

1. Busto Nuoto 82.51372.

Carige Rari Nantes Savona 81.73523.

Aurelia Nuoto 80.6607

Classifica generale

1. Fiamme Oro 535,2.

Carige Rari Nantes Savona 531,3.

Aurelia Nuoto 504.5

Classifica Società Civili

1. Carige Rari Nantes Savona 531,2.

Aurelia Nuoto 504,53.

Busto Nuoto 398

Si ricorda che nel Doppio la coppia formata da Marta Murru e Carmen Rocchino, che si è presentata anche per il Gruppo Sportivo della Marina Militare, ha portato un punteggio del 100% sia alla società savonese che alla Marina Militare.

Inoltre, la Rari si è avvalsa del 50% del punteggio relativo al Doppio dell’atleta Francesca Zunino (Fiamme Oro –Polizia di Stato).

La Squadra della Carige Rari Nantes Savona era composta da: Marta Murru, Sofia Mastroianni, Carmen Rocchino, Nicolò Ogliari, Vittoria Meucci, Sophie Tabbiani, Galina Kriukova, Beatrice Andina, Beatrice Petta.

Hanno partecipato solo agli esercizi Obbligatori anche Giorgia Macino, Sara Prostamo, Beatrice Dessì e Martina Savarese.

Le atlete biancorosse erano guidate dagli allenatori Benedetta Parisella, Carolina Camardella e Davide Torreggiani.