Albisola Volley: bilancio in parità tra i comparti maschili e femminili

"È stato un sabato sera da apoteosi biancazzurra al Palabesio. Una super partita ha infatti permesso al sestetto casalingo di imporsi per 3-0 nei confronti delle ostiche rivali, distaccate ora di addirittura sei punti in classifica. 25-13, 25-17, 25-20 i parziali di un match superlativo, il quale ha davvero messo in mostra tutte le migliori qualità delle interpreti albisolesi. Gongolano quindi coach Valle ed il suo vice, con le ragazze che adesso dovranno però già proiettarsi verso il prossimo impegno; l’ostica trasferta contro il Volley Team Finale. Proprio questa società, tra l’altro, è riuscita invece a condannare all’ora di cena (alle 19:00 per la precisione) il sestetto albisolese maschile allenato dall’ottimo Claudio Agosto. 25-21, 25-22, 20-25, 25-19 i parziali di una partita beffarda, giocata in maniera oculata da entrambe le formazioni.

Un pizzico di delusione quindi per gli atleti biancoazzurri, i quali però adesso sicuramente cercheranno di reagire già dal prossimo weekend contro i rivali del Sant’Antonio, sestetto genovese che all'andata li beffò al tie-break."