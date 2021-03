Calciomercato, Albenga. Ai giocatori annunciati stamattina si aggiunge anche il portiere Alessandro Gianrossi

L’A.S.D. Albenga 1928, in vista della ripresa del campionato di Eccellenza, comunica di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento dei seguenti giocatori:

Alessandro Gianrossi, portiere, classe 1997;

Lorenzo Barisone, difensore, classe 2002;

Pier Francesco Figone, centrocampista, classe 1996;

Alessandro Buonocore, centrocampista, classe 2001;

Gianmarco Insolito, attaccante, classe 1999.

A tutti loro va il più caloroso benvenuto da parte della presidente Claudia Fantino e di tutta la società.

Contestualmente l’A.S.D. Albenga 1928 informa che nella giornata di ieri, data fissata per la ripresa degli allenamenti dopo il via libera allo svolgimento dell’attività di gruppo, giocatori e staff tecnico sono stati sottoposti ai tamponi per verificare eventuali positività al Covid-19: tutti i test sono risultati negativi.