Calciomercato, Albenga. Tornano Figone e Barisone, i volti nuovi sono Insolito e Buonocore

Il giro iniziale di tamponi non ha segnalato negatività: gli allenamenti dell'Albenga in vista della ripartenza dell'Eccellenza possono finalmente riprendere.

Sarà una settimana ad alta intensità per la truppa di mister Alessandro Grandoni, pronta ad allenarsi a ritmo serrato, come conferma il direttore generale bianconero, Andrea Mei.

"Abbiamo fin da subito promosso un primo giro di tamponi per poter approcciare i primi allenamenti con maggior serenità. La proprietà ha subito appoggiato l'iniziativa e fortunatamente non abbiamo riscontrato tesserati positivi. La squadra questa settimana si allenerà tutti i giorni, con l'obiettivo di tarare al meglio una preparazione atletica ricca di incognite. A titolo personale posso dire che la ripresa del calcio dilettantistico rappresenta un segnale importante, ma probabilmente non arriva nel momento migliore, dato il forte numero di contagi che sta coinvolgendo il Paese".

Non mancheranno nemmeno i volti nuovi all'interno della rosa ingauna.

"Il direttore sportivo Nuzzo ha lavorato alacremente per poter riequilibrare l'organico dopo le uscite delle scorse settimane. Da San Marino attendiamo il transfer per il ritorno di Pierfrancesco Figone, ma non sarà l'unico ingresso in mediana, dato che dal Ceriale arriverà Alessandro Buonocore. Oggi arriverà la firma anche di Gianmarco Insolito, esterno offensivo, mentre in difesa ritroveremo Barisone. Un volto nuovo anche in attacco? Vediamo, una trattativa c'è..."

Causa scuola, infine, perderemo Nardi e Franco, ma sarà l'occasione utile per lanciare anche elementi del 2003 come Zecchino e Calcagno o qualche elemento promettente della nostra Juniores".