Granfondo Città di Andora: la data da segnare sul calendario è l'11 di aprile

Archiviato il battesimo del Trofeo Loabikers avuto a Loano (Sv), ora si punta alla seconda tappa in calendario: la Granfondo Città di Andora di domenica 11 aprile.

La manifestazione, così come tutte le gare del circuito, è valevole come prova del Campionato Nazionale ACSI di granfondo, pertanto si può partecipare a prescindere dal “colore Covid” della regione.

La partenza e l'arrivo restano confermate in via Cavour, così come la zona logistica sarà situata nella piazza adiacente.

Il percorso, di 120 chilometri, permetterà ai partecipanti di affrontare poco più di 2000 metri di dislivello, suddivisi nelle tre salite principali: Crocetta di Moglio con scollinamento al 14° chilometro, tutta la balconata sulla vallata dell'Arroscia, che inizierà ad Arnasco per terminare a Leverone, e il Passo del Ginestro affrontato dal versante di Garlenda.

Si ricorda che le granfondo organizzate dal GS Loabikers sono sottoposte al rispetto del protocollo anti Covid, come da disposizioni ministeriali, con controllo da parte delle Forze dell'Ordine.

Le iscrizioni alla singola gara sono disponibili nell'apposita pagina Internet.