Nella giornata di ieri è stata pubblicata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio l'integrazione relativa ai protocolli da adottare per il rientro in campo di Eccellenza e Serie C di Calcio a 5.

Una misura necessaria, seppur la struttura base dei provvedimenti da adottare ricalchi quelli dedicati alla Serie D.

Per scaricare e consultare il file CLICCA QUI