Calciomercato. Il nome caldo per l'attacco è l'argentino Franco Gabriel Gargiulo

Nella mattinata di ieri il direttore generale dell'Albenga, Andrea Mei, aveva annunciato l'imminente arrivo di un attaccante a completare il reparto offensivo .

Il dirigente bianconero non si era sbilanciato sui nomi, ma da stamattina l'identikit sul principale obiettivo di mercato appare chiaro: si tratta di Franco Gabriel Gargiulo, fratello di Pablo, difensore ingauno.

Franco Gargiulo. classe 1995, in argentina ha vestito la maglia dell'Aldosivi Under 20, per poi passare in Spagna al Quintanar Rey.

Nel 2017 è arrivato il trasferimento nel massimo campionato di Gibilterra con il Lynx (6 reti in 19 presenze), a cui è seguito lo sbarco in Italia nel Ragusa. L'impatto è stato più che positivo con i 19 gol messi a segno che hanno permesso al club siciliano di risalire in Eccellenza.

Sempre in Sicilia le successive esperienze, con il Canicattì e l'Atletico Messina, prima del passaggio al Campagnola, società che milita nel campionato di Eccellenza emiliana. Qui è arrivata, prima dello stop causa covid, la doppietta messa a segno nella sfida contro il Rolo.

La trattativa pare ben avanzata e potrebbe concludersi già nelle prossime ore.