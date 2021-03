Sono stati ulteriormente prorogati i termini per l'apertura delle liste di trasferimento in Serie D e in Eccellenza.

Nel pomeriggio di ieri la Lega Nazionale Dilettanti ha recepito le delibere della Figc, dando il via libera alla prosecuzione delle trattative fino al prossimo 15 di aprile.

Si amplia così di ulteriori 15 giorni la possibilità per i club di modificare il proprio organico, complice il recente via libera avuto dall'Eccellenza per la ripresa dei rispettivi campionati.