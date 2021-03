Canottieri Sabazia: eletti i nuovi quadri societari, il timone va a Cristina De Gregori

Il 21 Marzo 2021 si è svolta la prima riunione del Consiglio direttivo dell’APD Canottieri Sabazia Savona eletto dall’Assemblea dei soci lo scorso 14 marzo e che rimarrà in carica per il biennio 2021/2022. Nel corso della riunione sono stati nominati quali nuovo Presidente e Vice Presidente, rispettivamente i consiglieri Cristina De Gregori e Giorgio Sogno. In particolare, durante il passaggio di consegne, il neoeletto consiglio ha rivolto un sincero ringraziamento al Presidente uscente Marco Cardente che ha guidato il sodalizio biancorosso nel biennio precedente affrontando, inoltre, i difficili momenti legati all’emergenza Covid. Gli altri consiglieri eletti membri del consiglio direttivo lo scorso 14 marzo sono Accomo Marco, Bentivoglio Laura, Cabib Emanuel, De Gregori Ruggero, Corallo Daniele, Spezialetti Ludovico, Scognamiglio Silvano, Tarditi Andrea e Vaira Giulio.