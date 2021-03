Atletica Arcobaleno. Al Cross del Campaccio tanti riscontri positivi, dal primato Master di Laila Hero al bronzo di Lucrezia Mancino

64° edizione del Cross del Campaccio, da sempre uno degli appuntamenti principali della stagione italiana della corsa campestre.

E anche in questa occasione l’Atletica Arcobaleno Savona centra risultati significativi.

Inizia lo junior Ludovico Vaccari: il pupillo di coach Sauro Ivani gestisce con grande attenzione la gara, imposta una progressione notevole e al termine della prova conquista un significativo 4° posto.

Poi scendono in campo le donne e Lucrezia Mancino si conferma in ottima condizione centrando il 3° posto nella categoria promesse e l’11° nella classifica generale femminile. Ancora una super gara per Chiara Meliga in questa stagione per lei sicuramente densa di soddisfazioni: la biellese è 16° all’arrivo.

Laila Hero è la combattente di sempre e si aggiudica la classifica tra le master, conquistando un 28° posto nella classifica complessiva.

Anche la Junior Marina Marchi si comporta molto bene: 21° di categoria e 43° nella classifica assoluta.