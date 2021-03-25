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Calcio | 25 marzo 2021, 13:00

Giudice Sportivo, Serie D: nulla da segnalare per il Vado, in diffida Giglio, Sancinito e Fenati

Il Sestri Levante perde Selvatico per espressione blasfema

una giornata di squalifica per Selvatico

una giornata di squalifica per Selvatico

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D GARE DEL 21/ 3/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

 

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SODA ANTONIO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SELVATICO STEFANO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

Per avere profferito espressione blasfema.

 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

CELLA STEFANO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CALI MICHELE (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

LAZZARETTI JONATHAN (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

GUALTIERI MATTEO (HSL DERTHONA)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA)

SANCINITO DAVIDE (IMPERIA) 

CARLI GABRIELE (SALUZZO)

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PAVESI MANUEL (ARCONATESE 1926 SSDARL)

CIAPPELLANO DANIELE (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

MAFFEZZOLI MATTEO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

FENATI GIOVANNI (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

 

 

 

redazione

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