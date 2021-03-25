Giudice Sportivo, Serie D: nulla da segnalare per il Vado, in diffida Giglio, Sancinito e Fenati

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO SERIE D GARE DEL 21/ 3/2021
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
SODA ANTONIO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SELVATICO STEFANO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)
Per avere profferito espressione blasfema.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CELLA STEFANO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
CALI MICHELE (CARONNESE S.S.D.AR.L.)
LAZZARETTI JONATHAN (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)
GUALTIERI MATTEO (HSL DERTHONA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA)
SANCINITO DAVIDE (IMPERIA)
CARLI GABRIELE (SALUZZO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
PAVESI MANUEL (ARCONATESE 1926 SSDARL)
CIAPPELLANO DANIELE (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)
MAFFEZZOLI MATTEO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)
FENATI GIOVANNI (SANREMESE CALCIO S.R.L.)