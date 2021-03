Calciomercato, Finale. Due frecce, un giovane e un centrale per i giallorossi. Arrivano Faedo, Martini, Tobia e Scarrone

Tre operazioni concluse e una in via di definizione: anche nel Finale non mancheranno i volti nuovi alla ripresa del campionato.

Il ds Viviano Rolando ha infatti provveduto ad integrare l'organico di mister Buttu per affrontare il mini torneo di fine stagione:

"Riavremo con noi Scarrone e Faedo, mentre dalla Dianese & Golfo arriva il giovane Simone Martini. Per quanto riguarda Nicolò Tobia, l'operazione è in via di definizione e dovrebbe essere ufficializzata a breve.

L'impatto con la ripresa degli allenamenti? E' bello rivedere i ragazzi in campo, ma la situazione e l'evoluzione della pandemia non cancella sentimenti di forte preoccupazione.

Quando torneremo alla normalità bisognerà obbligatoriamente fare delle riflessioni e continuare a puntare con ancora più energia sui giovani".