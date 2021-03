Pallanuoto: Rari Nantes Savona in scioltezza su Salerno, i biancorossi passano 12-7 alla piscina Vitale

La Carige Rari Nantes Savona ha vinto con la R.N. Nuoto Salerno, nella piscina “Vitale” di Salerno, l’incontro valevole per la 3^ giornata dei Preliminary Round Scudetto, Girone F, del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto. 12 a 7 è stato il risultato finale della partita, in favore dei biancorossi, che ha visto i ragazzi di Angelini partire con il turbo nel primo tempo riuscendo per tutta la partita a mantenere una grande intensità di gioco e neutralizzando i tentativi di rimonta del Salerno.

Per disposizione del DPCM, la partita si è giocata a porte chiuse, quindi senza la presenza di pubblico.

La Rari tornerà in vasca, per la 4^ giornata di Campionato, mercoledì 14 aprile, nella piscina “Zanelli” di Savona con l’A.N. Brescia. L’inizio dell’incontro è previsto per le ore 15,00.

Questo il tabellino della partita.

R.N. NUOTO SALERNO – CARIGE R.N. SAVONA 7 – 12

Parziali (0 – 4) (2 – 2) (3 – 2) (2 – 4)

TABELLINO

Formazioni

R.N. NUOTO SALERNO: Santini, Luongo M. 2, Esposito 1, Sanges, Scotti Galletta 1, Gallozzi, Tomasic 1, Cuccovillo 1, Elez, Parrilli, Fortunato, Pica 1, Taurisano.

Allenatore Citro.

CARIGE R.N. SAVONA: Massaro, Patchaliev, Urbinati, Vuskovic 1, Molina Rios, Rizzo 4 (di cui 1 su rigore), Caldieri, Bruni 1, Campopiano 1, Fondelli 3, Iocchi Gratta 2, Bertino, Da Rold.

Allenatore Alberto Angelini.

Arbitri: Alessandro Severo di Roma e Fabio Ricciotti di Roma

Delegato Fin : Maurizio De Chiara di Napoli.

Superiorità numeriche:

R.N. NUOTO SALERNO: 4 / 13

CARIGE R.N. SAVONA: 6 / 8 + 1 rigore realizzato.

Note:

Spettatori: La partita si è giocata a porte chiuse.

Usciti per 3 falli: Molina Rios (Savona) nel 4° tempo.