Calcio, Imperia. Il pari di Chieri soddisfa Lupo: "Avuto il giusto atteggiamento, ci è mancato lo spunto per far male a un buon Chieri"

L'emorragia si è arrestata. L'Imperia è tornata a muovere la sua classifica dopo il pareggio di Chieri. Un segnale importante per mister Alessandro Lupo, pronto a promuovere la prova dei nerazzurri nell'anticipo odierno:

"E’ stato fatto tutto quello che c’era da fare. Abbiamo avuto anche l’occasione per fare male e non l’abbiamo sfruttata. Abbiamo avuto un atteggiamento giustissimo, a partire da domenica scorsa e completa un piccolo percorso che ci fa uscire da una situazione difficile. Non dimentichiamoci che siamo sul pezzo dal 9 agosto e stiamo facendo un’ottima stagione. Anche oggi, abbiamo fatto la partita giusta contro una squadra che gioca un bel calcio e cercava la vittoria. “