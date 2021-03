Calcio, Serie D: l'Arconatese riprende nel finale il Borgosesia, reti bianche tra Chieri e Imperia (LA NUOVA CLASSIFICA)

Il pareggio tra Borgosesia e Arconatese era forse era il risultato maggiormente auspicato per il Vado, al fine di non veder scappare troppo in graduatoria sia la terzultima che la sest'ultima in classifica.

I gol partita sono arrivati in apertura e in chiusura di partita, con Bajc a portare davanti la squadra di Rossini al quarto minuto, mentre i lombardi hanno ritrovato il pareggio al 92' con Santonocito.

Nessun gol invece a Chieri, dove era di scena l'Imperia: il match si è infatti concluso sul risultato di 0-0.

La classifica