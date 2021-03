Calcio, Serie D: l'Imperia per una notte ai playoff, Borgosesia - Arconatese critica per la zona playout

Il turno infrasettimanale calendarizzato per la prossima settimana, come abitudine, ha spinto più di una società a scendere in campo di sabato, per recuperare qualche ora in più di riposo in vista di un programma dei prossimi incontri che si preannuncia particolarmente serrato.

Così il sabato pomeriggio regalerà due incontri di peso per il nostro comprensorio: Chieri - Imperia e Borgosesia - Arconatese.

I nerazzurri di Lupo, pronti a ritrovare qualità con i rientri di Capra e Grandoni, avranno la possibilità, in caso di colpo esterno, di riagganciare la zona playoff, in attesa delle gare calendarizzate domani pomeriggio. Ottenere un risultato utile sarebbe importante anche per il morale dopo i ko con Sestri Levante e Pont Donnaz, riaccendendo la miccia verso la volata finale.

Il Vado invece dovrà fare particolarmente attenzione al risultato di Borgosesia - Arconatese. Un pareggio potrebbe essere l'esito più gradito, dato che i rossoblu per evitare la retrocessione diretta dovranno fare la doppia corsa sia sul terzultimo posto, occupato dai granata, sia sul sestultimo, dovendo riportare il gap a una distanza inferiore ai nove punti. Ciò che maggiormente conta, indipendentemente dai verdetti degli altri campi, è il ritorno al successo della squadra di Tarabotto , mancante all'appello ormai da inizio febbraio.

