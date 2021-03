Granfondo Città di Andora: con il permanere della zona arancione la corsa è confermata

Alla data attuale la Liguria è regione arancione e l'ultimo decreto regionale la mantiene in tale zona anche per la settimana seguente. L'indice di contagio è sotto la soglia critica, per cui non ci sono segnali di passaggio in rossa.

Pertanto la Granfondo Città di Andora di domenica 11 aprile è attualmente confermata. Qualora la settimana precedente la gara si dovesse passare in zona rossa, il Comitato Organizzatore vaglierebbe un eventuale spostamento di data. Le attuali disposizioni anti-Covid permetterebbero comunque lo svolgimento della gara in quanto di rilevanza nazionale, ma sarebbe però da capire quali servizi (bar, alberghi, ecc.) la cittadina potrebbe garantire agli atleti.

E' piena volontà del Gs Loabikers mettere in campo la competizione al fine di dare uno sprazzo di “normalità” agli atleti iscritti.

Le iscrizioni alla singola gara sono disponibili nell'apposita pagina Internet.

PROSSIME TAPPE TROFEO LOABIKERS 2021

11 aprile: Granfondo Andora – Andora (Sv)

18 aprile: Granfondo Diano Marina – Diano Marina (Im)

16 maggio: Granfondo El Diablo – Ceriale (Sv)

26 settembre: Granfondo Albisola – Albisola (Sv)

10 ottobre: Pietra Ligure Cycling Marathon – Pietra Ligure (Sv)

Tutti i dettagli si trovano nella pagina dedicata del sito del Gs Loabikers.(https://www.loabikers.com/)