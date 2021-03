Calcio, Serie D: Luna Park Castellanzese, sei reti al Gozzano ed ora è aggancio in vetta

Dalla nostra redazione di Varesenoi.it

Non ci sono più aggettivi per descrivere questa Castellanzese dei miracoli, adesso capolista del girone A di serie D dopo i sei gol rifilati al Gozzano (6-3), ex capoclassifica solitario. Un primo tempo scoppiettante ed esaltante, da regalare agli annali. Quattro reti in 45': doppietta di “super Mario” Chessa tra il quarto d'ora e il diciottesimo minuto, Ghilardi al 36' e Colombo al 43' a sigillare il parziale all'intervallo sul 4-1 (per il Gozzano tramortito in gol Piraccini per il momentaneo 2-1).

Nella ripresa, i rossoblù piemontesi accorciano le distanze al 54' con Allegretti e dieci minuti più tardi con Carta, ma la Castellanzese di Achille Mazzoleni mantiene l'ordine e la calma nell'ultima mezz'ora, allungando con capitan Colombo all'80' e con la tripletta di Chessa al 95' nonostante l'inferiorità numerica. Segno di una squadra che ha raggiunto una consapevolezza tale che, nemmeno il forcing di una candidata alla promozione in serie C, come il Gozzano, può scalfire.

Al triplice fischio finale è festa grande al “Provasi” di Castellanza per questa nuova impresa a tinte neroverdi. E la vetta della classifica adesso è realtà, a quota 53 punti (con 57 gol segnati, miglior attacco), in vista del rush finale di campionato. Dodicesimo risultato utile consecutivo per la Castellanzese, dopo il pareggio nel derby col Legnano.



Giornata numero 26

Bra-Legnano 1-0, Caronnese-Folgore Caratese 0-1, Castellanzese-Gozzano 6-3, Pont Donnaz-Vado 5-0, Saluzzo-Lavagnese 0-1, Sestri-Fossano 3-0.

Rinviate: Varese-Casale, Derthona-Sanremese.

Giocate ieri: Borgosesia-Arconatese 1-1, Chieri-Imperia 0-0.

Nb: Varese 2 gare in meno. Caratese, Derthona, Casale e Sanremese 1 in meno.



Classifica

Castellanzese, Gozzano 53. Pont Donnaz 51. Bra 50. Sestri 44. Caronnese 42. Sanremese 41. Folgore Caratese, Imperia 40. Lavagnese 37. Legnano 35. Chieri 31. Casale, Arconatese 30. Derthona 29. Saluzzo 27. Varese 22. Borgosesia 20. Vado 17. Fossano 12.



Giornata numero 27, giovedì 1° aprile, ore 15

Arconatese-Saluzzo, Folgore Caratese-Sestri, Fossano-Pont Donnaz, Gozzano-Chieri, Imperia-Caronnese, Lavagnese-Castellanzese, Legnano-Borgosesia, Sanremese-Bra.

Rinviate: Casale-Derthona, Vado-Varese.



Regolamento: le ultime due retrocedono mentre le quattro squadre che le precedono - dal terzultimo al sestultimo posto - disputano i playout, sempre che il distacco in classifica non sia uguale o superiore a 8 punti, con le due perdenti destinate all'Eccellenza (non sono previsti i rigori e in caso di parità al 120' prevale la squadra che ha raggiunto la miglior posizione nella stagione regolare).