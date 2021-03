Calcio. Serie D. Vado, inedita trasferta valdostana per restare agganciati al treno playout: rossoblu in campo alle 15.00 contro la sorpresa Pont Donnaz

In un girone A di Serie D dove la lotta promozione resta ancora apertissima, in fondo alla classifica i valori sembrano più delineati, nonostante siano ben tredici le partite da disputare prima della fine della regular season.

Fossano e Vado, al momento ultime due forze del girone, hanno margini di errore ormai ridottissimi: per i piemontesi, con soli 17 punti all'attivo, la situazione resta assai complicata, mentre in casa rossoblu, nonostante qualche segnale di ripresa sotto il profilo del gioco e del carattere, si fa enorme fatica a inanellare quel filotto di risultati utili che rilancerebbe Luppi e compagni verso posizioni di classifica più tranquille.

Anche il calendario, purtroppo, non sembra aiutare la squadra ligure, impegnata nel pomeriggio sul difficilissimo campo del Pont Donnaz, autentica rivelazione del campionato, in piena zona playoff e a soli cinque punti di distanza dalla capolista Gozzano.

Servirà quindi una prestazione quasi perfetta alla formazione di Tarabotto, Iovine e Francomacaro, che dovranno però rinunciare nuovamente a due pedine importanti come Saccà e Gulli: probabile così lo stesso undici di partenza visto all'opera sette giorni fa contro il Bra, con Vignali, D'Antoni e Sbarbati nel reparto avanzato. Da non escludere inoltre l'ipotesi Boiga che, in trasferta, è spesso partito dal primo minuto, nonostante si sia poi trovato a calcare terreni di gioco poco ideali ad esaltare le sue qualità, rispetto all'impeccabile sintetico del Chittolina.

Fischio d'inizio alle ore 15.00, livescore su Svsport.it