Canottaggio: è il giorno dell'esordio per la rappresentativa regionale

Oggi pomeriggio, nel campo di regata di Candia, esordirà la rappresentativa regionale della FIC Liguria.

Saranno quattro gli equipaggi che saranno schierati al via delle competizioni riservate alle squadre di Comitati e Delegazioni regionali. In Piemonte prende così inizio il lavoro per il quadriennio 2021-2024 della commissione tecnica regionale, ufficializzata in seduta di Consiglio dal Comitato e composta dal riconfermato coordinatore Stefano Melegari e dai collaboratori Michele Rebuffo, Gabriele Galioto e Mattia Agosta.

A Candia gareggeranno il 4 senza Cadetti composto dai vogatori di Canottieri Sanremo (Carlo Alberto e Roberto Strazzulla) e Canottieri Sampierdarenesi (Jacopo Cappagli e Romeo Schirinzi), il 4 di coppia Cadette composto dalle vogatrici di Canottieri Santo Stefano al Mare (Arianna Ramella) e Speranza Pra’ (Alice Mantero, Lucia Cambiaso, Anna Beltran Gonzales) e due 4 di coppia Cadetti con le seguenti formazioni: un equipaggio con a bordo Simone Zaffanelli e Tommaso Romeo (Canottieri Sanremo), Samuele Campestre (Canottieri Sampierdarenesi) e Lodovico Treccani (Rowing Club Genovese), un equipaggio con a bordo tre vogatori del Rowing Club Genovese (Matteo Pozzobon, Lorenzo Satta e Andrea Speciale) e un canottiere di Santo Stefano al Mare (Roberto Gotz).

Le sfide delle rappresentative regionali sono in programma domenica tra le 15.30 e le 16.00.