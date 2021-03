Baby Drogba brinda al primo gol in Italia e decide il match con la Caronnese (VIDEO)

Isaac Drogba entra nella ripresa e realizza il primo gol in Italia alla Caronnese: il figlio ventenne di Didier si è fatto trovare sul palo lontano, in area, sull’assist di Bini e come un falco ha scaraventato in porta il pallone decisivo nel finale che ha permesso alla Folgore Caratese di imporsi al Comunale di Caronno: qui sotto il video del gol postato sulla pagina Facebook ufficiale della Folgore Caratese.

La cronaca - Non molte le reali opportunità da gol nella prima frazione di gioco, caratterizzata da una supremazia territoriale degli ospiti. Al 22′ la prima vera occasione: Cozzali si trova a tu per tu con Marietta e colpisce di testa, miracolo del portiere di casa che riesce a respingere.

Nella ripresa si fa notare il caronnese Becerri al 29′ che colpisce la traversa direttamente dal calcio d’angolo. Al 39′ il gol-partita del ventenne Drogba (sopra, l'esultanza tratta dalla diretta Facebook della Folgore Caratese).

In classifica, la sconfitta con i brianzoli (la seconda in casa in questa stagione) fa scivolare la Caronnese fuori dalla zona playoff, scavalcata al quinto posto del Sestri Levante vittorioso sul fanalino di coda Fossano. Caratese a -4 dai playoff e con una partita da recuperare contro il Varese.



Il video del gol di Isaac Drogba postato dalla società Folgore Caratese.

Caronnese-Folgore Caratese 0-1

Rete: 39′ st Drogba (F)

CARONNESE: Marietta, Coghetto Travaglini, Galletti, Cosentino, Gargiulo, Banfi (13′ st Rocco), Putzolu, Siani (20′ st Becerri), Corno, Vernocchi (1′ st Torin). A disposizione Angelina, Yamba, Mzoughi, Cattaneo, Boschetti, Arcidiacono. All. Gatti.

FOLGORE CARATESE: Bertozzi, Bini, Ciko, Monticone, Ngom (43′ st Derosa), Tronco (20′ st Drogba), Cozzari (33′ st Paoluzzi), Marconi, Troiano, Kaziewicz, Di Stefano (33′ st Silvestro). A disposizione: Pizzella, Alabiso, Buono, Finessi, Cacciatori. All. Longo.

Arbitro: Di Cicco di Lanciano (Fanara di Cosenza e Giaretta di Bassano del Grappa).