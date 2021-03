Calcio, Bragno. Gerundo confermato: "Pronti a riproporci in Promozione con obiettivi importanti"

Lo scorso fine settimana si è già svolta a Bragno la prima riunione mirata alla pianificazione del campionato 2021-2022. La speranza è che la campagna vaccinale possa permettere una ripresa nelle classiche tempistiche estive, ma mister Gerundo, già confermato alla guida della Prima Squadra, non vuole perdere tempo:

"La società si è mossa subito, non appena è arrivata l'ufficialità sull'interruzione del campionato. Mi ha fatto molto piacere ricevere la conferma da parte della dirigenza e fin da subito ci muoveremo per poter allestire una squadra che possa competere per la parte alta della classifica. Ci saranno tante squadre sicuramente pronte a lottare per qualcosa di importante e tra queste vorremmo esserci anche noi.

Novità in dirigenza? Qualcosa ci sarà, avremo un Bragno ancora più solido".