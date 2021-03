Calcio, Serie D. Arria un'ulteriore infornata di recuperi

Il Dipartimento Interregionale ha fissato la data di ben quindici partite in programma il 6, 7 e 22 aprile alle ore 15.00. I recuperi della 14^ giornata del girone C Caldiero Terme-Union Clodiense Chioggia e Campodarsego-Este si disputeranno martedì 6 e giovedì 22 aprile. Tutte le altre gare si giocano mercoledì 7 aprile. Il big match del girone C Trento-Manzanese sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e su quella del club gialloblù. Di seguito l’elenco dei recuperi.

Girone C

Trento-Manzanese

Campodarsego-Este

Delta Porto Tolle-Chions

Caldiero Terme-Union Clodiense Chioggia

Girone D

Corticella-Mezzolara

Rimini-Sammaurese

Girone E

Montespaccato-Badesse

Girone F

Montegiorgio-Pineto

Porto S. Elpidio-Olympia Agnonese

Girone G

Cassino-Team Nuova Florida

Monterosi-Giugliano

Girone H

Altamura-Molfetta

Puteolana-Gravina

Girone I

San Luca-Cittanovese

Castrovillari-Roccella