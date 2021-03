Calciomercato, Eccellenza. Un volto nuovo anche per l'attaccatto della Fezzanese, è Carlo Capo

La Fezzanese è una di quelle squadre iscritte nel lotto delle favorite al salto in Serie D, e anche i verdi non vogliono lasciare nulla di intentato all'interno del minicampionato che prenderà il via a partire dall'11 di aprile.

Ecco perchè è stata portata a termine un'operazione in entrata sul fronte offensivo, con l'ingaggio di Carlo Capo:

L'U.s.d. Fezzanese è lieta di comunicare la conclusione della trattativa per l'acquisto di Carlo Capo, attaccante classe 1991.Queste le prime parole di Carlo in maglia verde:

"Sono felice di essere arrivato in una società così importante come la Fezzanese. Ringrazio in primis la società per aver deciso di puntare su di me per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali, ringrazio anche i compagni che mi hanno accolto in modo inaspettato. Faccio un grande in bocca al lupo a tutti, società e compagni, nella speranza che sia un campionato che ci veda come protagonisti! Forza Verdi!"

L’USD Fezzanese, nel ringraziare il San Marco per la buona riuscita della trattativa, porge un grosso in bocca al lupo a Carlo per la loro prossima stagione in Verde.