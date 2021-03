Ginnastica: Ben sei podi per la Polisportiva Quiliano al campionato Serie D FGI

Le ginnaste, accompagnate in gara dalla Tecnica Federale Stefania Pavero(responsabile del settore) e dalle tecniche regionali Alessia Canobbio e Giulia Ivaldi, sono state protagoniste di ottime prestazioni che sono state meritatamente premiate dalla giuria.

Ancora soddisfazioni quindi per le farfalline quilianesi, per la Società e per tutti i loro numerosi sostenitori.