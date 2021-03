Volley, Serie C femminile: Carcare lascia solo un set ad Alba, le biancorosse chiudono il girone al terzo posto (FOTOGALLERY)

Con la netta vittoria di ieri sera contro la formazione albese le ragazze biancorosse hanno terminato questa prima fase del campionato al terzo posto. Se si considera che quattro delle sei vittorie sono state ottenute contro le prime due in classifica si evince che forse si poteva ambire anche a qualcosa in più.

Detto questo vanno fatti gli elogi a tutte le ragazze, allo staff e alla dirigenza per aver saputo portare al termine questa prima fase del campionato nonostante la situazione legata al covid con tutti i disagi che ne comporta. Venendo alla partita, partono forte le rocce biancorosse che schierano Zunino al palleggio, Moraglio libero, Masi e Giordani centrali, Cerrato e Cafagno schiacciatrici e Raviolo opposto, durante i tre set entreranno sul parquet anche Rossi, Gulisano, Taricco.

Bene in difesa, efficaci a muro e ficcanti attacchi mettono in evidente difficoltà le piemontesi che si trovano sempre ad inseguire, primi due set 25 a 18 e 25 a 21, per le valligiane.

Poi nel terzo solito calo nell'intensità del gioco per le biancorosse e le albesi ne approfittano per portarsi a casa il terzo 25 a 15. Battistelli ricarica le sue atlete che rientrano sul parquet con la grinta e determinazione giusta per assestare il ko definitivo con un bel margine di vantaggio, 25 a 16.

Per le prossime gare da mettere a punto l'intesa fra palleggio e centrali sempre molto complicata con i primi tempi, mentre è decisamente più efficace in fast. La classifica finale del girone recita: Normac AVB Genova 19, Serteco Volley School Genova 18, Acqua minerale di Calizzano Carcare 16, Libellula Area Bra 15,L'Alba Volley 11 e Bosca UBI Banca Cuneo 8, queste ultime due hanno anche una partita da recuperare ma ininfluente ai fini della classifica.