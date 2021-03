Calcio, Serie D: la Castellanzese vola e «la città si riconosce in questo sogno»

C'è una squadra che continua a stupire, domenica dopo domenica, e che ieri pomeriggio ha rifilato sei gol alla capolista Gozzano , agganciandola in vetta alla classifica. Al timone il diesse Salvatore Asmini e mister Achille Mazzoleni, in campo una squadra consapevole, solida e spettacolare (da 57 gol all'attivo in 26 partite di campionato, con la coppia Chessa-Colombo a fare la parte del leone).

C'è una società forte, con un presidente imprenditore come Alberto Affetti, che non mette limiti alla provvidenza. Una nave “neroverde” che naviga a gonfie vele, che si fa ammirare in serie D per organizzazione e struttura e che si affaccia sui mari del calcio professionistico senza grosse illusioni ma con la consapevolezza di “poterci stare”.

C'è una città intera che sogna un'impresa sportiva stile Leicester. Quindi incredibile.

C'è la Castellanzese, che studia da “grande” anche nella comunicazione e nel marketing. Ieri pomeriggio, ha portato sulle tribune dello stadio “Giovanni Provasi” le sagome in forex con i volti dei tifosi, tra cui quello del sindaco Mirella Cerini. Una iniziativa svolta in collaborazione con il club “Sogno Neroverde” che ha incontrato il favore dei supporter. Bastava inviare una foto e versare il contributo di 25 euro per avere la propria sagoma in tribuna e dimostrare così la vicinanza alla squadra, nonostante la pandemia tenga tutti lontani dagli spalti.

«È bellissimo vedere come la Castellanzese abbia fatto gruppo, dal presidente al direttore sportivo, al mister e alla squadra. Ed è bello percepire come la città si riconosca in questo sogno, creando a sua volta un forte senso di comunità e partecipazione» sottolinea Mirella Cerini, prima cittadina e prima tifosa, iscritta al fan club, che segue con interesse e condivisione le imprese sportive della squadra di calcio.

«Faccio i miei complimenti al presidente Affetti, che porta avanti una passione con passione. Ma tanto di cappello davvero a tutti, dal direttore al mister, alla squadra. Ci tengono e ci credono, perché si è creata la giusta alchimia. Anche la città si sta riconoscendo in questo spirito, bello e positivo, in un momento così delicato per tutti. E quando ci sono questi presupposti, l'amministrazione c'è e ci sarà a supporto».