Calciomercato. Dopo l'attacco la Fezzanese ha un volto nuovo anche tra i pali, ha firmato Mattia Di Marco

Il comunicato:

L'U.s.d. Fezzanese è lieta di comunicare la conclusione della trattativa per l'acquisto del portiere Mattia Di Marco classe 2000.

Queste le prime parole di Mattia in maglia verde:

"Sono molto contento di entrare a far parte di una rosa cosi competitiva e di spessore come quella della Fezzanese. Ringrazio la mia ex squadra il Marola per la riuscita della trattativa e la società Fezzanese per l'opportunità che mi ha dato. Forza Verdi!"

L’USD Fezzanese, nel ringraziare il Marola per la buona riuscita della trattativa, porge un grosso in bocca al lupo a Mattia per la loro prossima stagione in Verde.