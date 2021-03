Ancora ferme le iscrizioni al progetto Vela Scuola, si spera in uno sblocco a fine aprile

L'adesione dei circoli della I-zona al progetto Vela Scuola è stata sempre entusiastica.

Anche quest'anno nonostante le difficoltà in molti hanno richiesto di partecipare.

Purtroppo al momento la procedura di iscrizione al progetto Vela Scuola è bloccata a causa delle recenti modifiche sul sistema di tesseramento.

In attesa di direttive dalla Federazione in merito alle modalità di inserimento delle richieste sulla nuova piattaforma CONI, non è neanche possibile effettuare il tesseramento per chi avesse già inserito con il vecchio sistema la documentazione.

La situazione dovrebbe risolversi entro il mese di aprile. Comunque i Circoli sono invitati a prendere contatti con le scuole e qualora queste fossero disponibili avviare per il momento solo attività a distanza.

Se la situazione pandemica migliorerà ci sarà la possibilità di accogliere nuovamente gli allievi presso le nostri basi nautiche e svolgere le uscite dimostrative.

A quel punto ci si augura che le problematiche tecniche siano state risolte e che si possa procedere con il tesseramento.

Sarà premura del Comitato informare i Circoli non appena ci saranno degli sviluppi.